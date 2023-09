Next gen Belgische ontwerpers | Glenn Martens

De next gen Belgische ontwerpers draait in de modewereld mee op het hoogste niveau. Tot de top behoort ook Glenn Martens, creatief directeur van Diesel én Y/Project.

De drukst bezette man in de modewereld, dat is Glenn Martens (40). De Bruggeling slaagt er niet alleen in de leiding te nemen over twee merken, hij neemt ook graag de tijd om zich af en toe op een fantastisch zijproject te storten.