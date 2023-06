Pharrell Williams schenkt Louis Vuitton een portie Joy (én veel logo's)

View this post on Instagram

Erg pakkend – en niet op de livestream te zien – was hoe mensen in de omliggende appartementsgebouwen rond de Pont Neuf uit hun venster hingen, foto’s namen en op hun balkon uitbundig stonden te dansen op ‘Joy’, de aanstekelijke soundtrack die Williams opnam met het gospelkoor Voices of Fire.

‘Damoflage’

Mannen in rokken, vrouwen in mannenpakken. Veel logo’s, natuurlijk, ook in originele, nieuwe incarnaties zoals de ‘damoflage’ – een mix van het klassieke LV-dambordpatroon met een camouflageprint. En vooral: heel veel accessoires – het leek of elk model drie handtassen meesleepte, én een zonnebril én een pet. Commercieel goed uitgekiend, zodat al wie in de ban is van de Pharrell-factor, kan beginnen te verlangen en sparen.