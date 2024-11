'Schat, wil je van me scheiden?' | De opmars van de 'divorce ring'

‘In de jaren 60 hing er nog een taboe rond scheiden; als gescheiden persoon kreeg je geen hostie tijdens de mis en was je soms zelfs niet langer welkom in de kerk. Met de babyboomers zagen we geleidelijk een verschuiving: deze generatie beschouwt het huwelijk als een contract dat je kunt beëindigen zodra de liefde verdwijnt. De kerk heeft daarover niets meer te zeggen. Hoewel het ideaalbeeld van ‘de witte jurk’ nog steeds leeft, zijn scheidingen vandaag genormaliseerd. Voor sommige mensen maakt scheiden nu eenmaal deel uit van het leven.’

Zo’n scheiding kan zelfs een nieuwe start betekenen. ‘Als levensloopsocioloog geloof ik dat de liefde niet stopt bij een scheiding’, aldus Mortelmans. ‘Na een relatiebreuk kun je opnieuw de liefde vinden, ongeacht of je dertig of zestig jaar oud bent. Scheiden is zeker een moeilijke periode, maar het kan ook een kantelmoment in je leven zijn, iets waarbij een ring kan horen.’

Wie niet dagelijks herinnerd wil worden aan een diamant van zijn ex, kiest soms voor kleurrijke stenen op de scheidingsring.

Geluksbrenger

Scheiden hoeft ook niet altijd lijden te zijn. ‘Sommige klanten willen geen volledig nieuwe ring, omdat ze de mooie momenten van hun huwelijk willen blijven koesteren. We vernieuwen de ring door bijvoorbeeld één of twee extra diamanten of edelstenen toe te voegen, vaak als verwijzing naar de kinderen’, zegt Elliot. ‘Een toi-et-moi-ring is een perfect voorbeeld: we plaatsen een extra edelsteen, soms in een opvallende kleur, naast de bestaande diamant.’

Een toi-et-moi-ring van bij Elliot & Ostrich.

‘Ook verwerken we geregeld de geboortestenen van de kinderen in het ontwerp’, zegt medevennoot Sylvie Arts. Elke maand heeft zijn eigen geboortesteen; het zou geluk brengen als je deze draagt, net als de edelsteen van iemand die je dierbaar is.

‘Het is leuk om de kinderen te betrekken bij het ontwerpen van zo’n nieuwe ring. Als een moeder bijvoorbeeld vertelt dat haar dochter altijd het zonnetje in huis is, kiezen we misschien voor een gele saffier.’

Arts’ ouders zijn zelf gescheiden. ‘Ik heb de diamant van mijn moeders verlovingsring omgevormd tot een nieuwe ring. Zo blijven mijn ouders altijd bij mij, ook al zijn ze niet langer samen.’

Byebye ‘braaf’

Niet iedereen wil echter dagelijks herinnerd worden aan een diamant van een ex, vertelt Lamberts. ‘Voor vrouwen die hun verlovingsring niet willen hergebruiken, bieden we een waardebon aan voor het goud. Vervolgens creëren we een volledig nieuw juweel.’

Lamberts kreeg ook al klanten over de vloer die zelf hun scheidingsring willen ontwerpen. ‘Veel vrouwen zien het als een manier om de scheiding te verwerken’, vertelt ze. ‘Die nieuwe ring symboliseert de keuze voor jezelf, maar door het oude goud en de stenen te hergebruiken, wordt het ook een verwerkingsproces. Anderen kiezen ervoor om niet opnieuw voor een ring te gaan, maar laten de diamant van hun verlovingsring in een ketting verwerken.’

Een scheidingsring staat niet voor bitterheid of wrok, maar symboliseert eerder persoonlijke groei en empowerment. Elliot deelt haar eigen ervaring: ‘Na mijn scheiding koos ik ervoor om mijn verlovingsring helemaal te ontmantelen en iets nieuws te creëren. Ik had een prachtige diamanten ring, maar voor het nieuwe hoofdstuk in mijn leven wilde ik iets kleurrijks en gedurfds. In het ontwerp verwerkte ik zowel gekleurde stenen als de diamantjes van mijn verlovingsring.’

Elliot en Arts merken dat veel vrouwen bij een scheidingsring kiezen voor een grote, kleurrijke ring zoals de ‘Lion’, die Elliot ontwierp na haar eigen scheiding. ‘Vrouwen zijn ook vaak op zoek naar een ring die hun kracht geeft en empowerment biedt. Een verlovingsring is vaak klassiek en braaf, meestal met een witte diamant. Na een scheiding mag dat brave eraf: nu kun je laten zien wie je echt bent. De ring staat symbool voor een nieuwe versie van jezelf.’

'Lion' van Elliot & Ostrich

‘Gescheiden vrouwen kiezen meestal voor kleur en grote cocktailringen’, vertelt ook Isabelle Bergman van het Antwerpse Bergman Jewels. ‘Klanten stappen binnen met een solitair en gaan naar buiten met een compleet andere ring. We voegen één tot twee gekleurde edelstenen toe en variëren in slijpvorm om hem ‘bold’ en ‘edgy’ te maken. De verlovingsring wordt zo onherkenbaar.’

Groter budget

Scheidingsringen zijn tastbare herinneringen aan een transformatieperiode, maar zijn ze ook de toekomst voor juweliers? Volgens Elliot zit er veel potentieel in. ‘Dat is een gevoelsmatig antwoord, maar ik zie het wel gebeuren. Veel vrouwen hebben nu een mooie carrière en daardoor een groter budget, ook na een scheiding. Bovendien is er nu veel minder schroom om voor jezelf juwelen te kopen.’

‘Scheidingsjuwelen zijn een blijver’, zegt ook Bergman. ‘Kostbare juwelen of diamanten doe je niet zomaar weg, omdat je nooit de aankoopprijs terugkrijgt. Het is dus verstandiger om ze te verwerken tot iets nieuws.’

Scheidingsjuwelen mogen gedurfd en kleurrijk zijn. Foto: ‘Double Velvet’ van Bergman Jewels.

Bovendien is de goudprijs sinds begin dit jaar met dertig procent gestegen, wat de wereldwijde vraag naar gouden juwelen in het voorbije kwartaal met negentien procent deed dalen, het laagste peil in vier jaar. Volgens de World Gold Council kan het enige tijd duren voordat consumenten zich aanpassen aan de hogere prijzen.’ Het hergebruiken van juwelen biedt een oplossing om je niet blauw te betalen aan het edelmetaal.

Voor wie een voorbijgestreefde trouwring heeft, is er ook nog deze symbolische én goedkope oplossing: laat de namen uit de ring vijlen.