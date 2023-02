'Seks is zelden simpel' en ‘het mooiste penthouse van Antwerpen’

‘Het mooiste penthouse van Antwerpen’ van modeontwerper Pieter Mulier in boekvorm en eindelijk openhartig over seks met het nieuwe boek ‘Seks is zelden simpel’.

1 | Boek over ‘het mooiste penthouse van Antwerpen’

Twee jaar geleden liet Sabato je binnenkijken in ‘het mooiste penthouse van Antwerpen’. Vorige week vond in die woning van modeontwerper Pieter Mulier het defilé van modehuis Alaïa plaats. Geen toeval: Mulier is er creatief directeur. De aanwezigen genoten niet alleen van de collectie, maar ook van het adembenemende uitzicht.

Schermvullende weergave ©Jean-Pierre Gabriel

Het rooftopappartement vind je namelijk op de twintigste verdieping van de Riverside Tower, op 108 meter hoogte. Dat is de iconische toren op Linkeroever van architect Léon Stynen en zijn rechterhand Paul De Meyer, die het ruime penthouse oorspronkelijk reserveerde voor zichzelf.

De woontoren was vijftig jaar geleden de eerste in België met een groendak. De verjaardag wordt gevierd met een nieuw boek. Behalve een uitgebreide geschiedenis staan daarin twee fotoreeksen van het dakappartement: in de originele staat van Paul De Meyer en in de versie van Pieter Mulier, verbouwd door architect Glenn Sestig.

Boek | Prijs? 34 euro

| Websites? www.arthabooks.be | www.copyrightbookshop.be

2 | ‘Silent’-stoel van Big-Game

‘Er is al lawaai en informatie genoeg in de wereld’, meent het Zwitserse designtrio Big-Game. ‘Dus willen we objecten maken die stilte oproepen.’ Neem nu de ‘Silent’-stoel. Die heeft iets van een archetypische kerkstoel: een rechttoe rechtaan design met amper diagonalen. Een meubel zonder franjes dat doet denken aan de ontwerpen van wijlen monnik-ontwerper Dom Hans van der Laan.

Schermvullende weergave

Die ‘Silent’-stoel wordt uitgebreid tot een echte familie met twee tafels, een krukje en een bank.

Stoel | Prijs? Nu te koop, vanaf 450 euro

| Website? www.valerie-objects.com

3 | Maison Forton-tapijten

Afval bestaat niet voor het nieuwe Belgische tapijtenmerk Maison Forton. Het wil mooie tapijten maken, maar vooral op een duurzame manier. Naar eigen zeggen gaat Maison Forton bijna volledig circulair te werk: elk tapijt bestaat uit tachtig procent gerecycleerd materiaal. Een hele prestatie als je weet dat er slechts drie procent gerecycleerd wordt van de jaarlijkse tapijtafvalberg in Europa.

Schermvullende weergave ©Hilde Lenaerts

In zijn duurzaamheidsmissie gebruikt Maison Forton garens, gemaakt van oude visnetten, oude tapijten en plastic flessen. Ook de antislip­laag aan de onderkant is volledig gerecycleerd. De lijm is vervaardigd van afgedankte autoruiten. Maar oprichtster Jozefien Forton kijkt verder dan de materialen. De tapijten worden geproduceerd in Limburg en afgewerkt net over de Nederlandse grens. Ze hebben dus veel minder vervuilende kilometers dan veel andere tapijten die gefabriceerd worden in het Verre Oosten uit Nieuw-Zeelandse wol.

De tapijten worden op maat gemaakt: je kiest uit drie formaten en evenveel sobere basiskleuren. Wie wil, voegt een randje toe in een accentkleur.

Tapijt | Prijs? Vanaf 990 euro

| Website? www.maisonforton.com

4 | Veiling van André Leon Talley’s persoonlijke collectie

Als zwarte man met arbeidersroots had André Leon Talley bijzonder weinig kans om het te maken in de witte geprivilegieerde modewereld. Maar ALT – zoals hij bekend stond – schopte het tot de hoogste echelons. Toen hij in 1988 creatief directeur werd bij Vogue was hij de eerste zwarte man op die stoel. Behalve diversiteitsstrijder was hij een flamboyant mode­journalist, een uitgesproken francofiel en een stijlicoon dat opviel met enkellange kaftans en ‘rich and famous’-vrienden als Karl Lagerfeld, Andy Warhol en Diane von Furstenberg.

Schermvullende weergave ©Andy Warhol

Precies een jaar nadat hij overleed aan corona veilt Christie’s nu zijn persoonlijke collectie. Natuurlijk zijn er de beroemde gewaden en gepersonaliseerde Louis Vuitton-koffers, maar je vindt er ook kunst en persoonlijke memorabilia. Behalve de liveveiling op 15 februari met zeventig loten is er een onlineveiling met ruim 350 items. Die loopt af op 16 februari.

5 | Draaiboek ‘Seks is zelden simpel’

Onder haar nom de plume Amélie O. publiceert Sabato-journaliste Els De Pauw ‘Seks is zelden simpel’: een draaiboek met sekswaarheden en -leugens die je zelf componeert met de draaikaartjes. Om eindelijk te durven zeggen wat je al jaren dacht over seks.

Schermvullende weergave