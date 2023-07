Sneak preview | Dries Van Noten opent winkel in Parijs met nieuw concept

De nieuwe ruimte staat pal tussen Van Notens grote dames- en herenwinkel in, op de hoek van de Quai Malaquais en de Rue Bonaparte. ‘Belangrijker dan ooit’, vindt Van Noten het om in digitale tijden te investeren in eigen winkels. ‘Hoe makkelijk online shoppen ook is, zie ik dat veel van onze klanten de collectie op hun scherm ontdekken en daarna naar de winkels komen voor de echte beleving.’