To shop: modetrends voor de zomer van 2022

Van crochet tot platform heels: dit is onze selectie trends voor deze zomer.

(In)floatiegolf

Er was in 2018 geen ontsnappen aan, geen enkel vakantiekiekje te bespeuren zonder kleurrijke plastic flamingo’s en donutringen op de achtergrond. Sindsdien is de markt voor opblaasbare zwembadaccessoires - excusez le mot - ontploft.