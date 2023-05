Topmodel Erin Wasson en haar nieuw leven in la douce France

9 uur | ‘Ik ga in de tuin zitten en geniet eventjes van de zon. In de zomer wordt veel geklaagd over de hitte in Marseille, maar ik zou niet kunnen leven zonder zon en warmte.’

10 uur | ‘Ik wandel naar Cécile. Chefs Paul en Siegfried zijn al vroeg in de weer om de lunchservice voor te bereiden. Ik eet iets kleins. De kaart in Cécile wijzigt vaak, maar een van mijn favorieten is de vegan shiitakesandwich.’

‘Mijn zaterdagochtendritueel? Een plaat opzetten van pianist Bill Evans. Zaterdag voelt voor mij als een jazzdag.’ Erin Wasson Topmodel

11 uur | ‘Baz is bijna drie jaar en zit vol energie. Ik neem hem mee voor een tocht door de stad of langs de Corniche, het mooie wandelpad langs de kuststrook. Toen ik op mijn achttiende alleen in New York aankwam, heb ik meteen een hond gekocht. Ik kan me geen leven inbeelden zonder hond!’

12.30 uur | ‘De weekends bij Cécile zijn erg druk, dus help ik tijdens de lunch. Het is hartverwarmend hoe snel de Marseillanen Cécile in de armen hebben gesloten: ze stonden meteen in de rij voor een sandwich of salade. Aangezien het café heel het weekend open is, speelt ons sociaal leven zich af op de sluitingsdagen dinsdag en woensdag. Dan gaan mijn man en ik brunchen in Carlotta With, voor de vele vegetarische opties. Of we lunchen in Sépia, het andere restaurant van de Cécile-chef. Sépia is ideaal voor een lunch die maar blijft duren. Dan schuiven er vrienden mee aan, gaat er nog een fles wijn open, en voor we het weten, is het alweer l’heure de l’apéro.’

14.30 uur | ‘Ik ga naar de groente- en fruitwinkel L’Orangeraie voor het avondeten. Als vegan foodie kook ik eerder op gevoel, en ik laat me leiden door het aanbod van de dag. Ik heb wel wat bagage en kennis van eten. Ik lees liever kookboeken dan modebladen.’

Erin Wasson: ‘Mijn favoriete wandelroute is een lange tocht door de stad, of langs de Corniche, het mooie wandelpad langs de kuststrook.’ © Getty Images

16 uur | ‘Als er in de stad een vernissage is, ga ik er graag heen. Ik hou van kunst en design, en Marseille is op dat vlak enorm geëvolueerd. Het Musée d’Art Contemporain (MAC) is net weer open na een lange renovatie, en er zijn tal van interessante galeries. Een van mijn favorieten is La Traverse van Catherine Bastide, tegenover Cécile.’

19 uur | ‘Vaak komen vrienden aperitieven bij Cécile. Het levensritme ligt hier een pak trager dan in New York of Los Angeles, waar iedereen vaak onnodig gehaast is.’

20.30 uur | ‘Barth en ik gaan met onze boot op pad voor een kleine zonsondergangscruise, het ideale moment om wat bij te praten.’