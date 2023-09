Tudor ‘Pelagos FXD’ | Horloge voor eliteduikers van de Franse marine

1 | Formule 1

Al sinds afgelopen zomer zijn 120 ‘Alinghi Red Bull Racing’-medewerkers – sommigen brachten zelfs hun gezin mee – in een basecamp in de Spaanse havenstad in de weer met de voorbereidingen. In Zwitserland bouwt nog eens een team van dertig medewerkers de Alinghi-wedstrijdboot.

2 | Blue collar

Tudor is, in navolging van nogal wat sectorgenoten, voor het eerst partner van een zeilteam. Zeilen zit nochtans niet in het DNA van het merk. De arbeiders uit de steenkoolmijnen en straatwerkers met drilboren in de Tudor-reclames uit de beginjaren zijn geen toeval. Tudor zette zich als ‘de Rolex voor de blue collar worker’ in de markt. Het belooft de kwaliteit van een Rolex, maar dan zonder de chichi en voor een toegankelijker prijs. Het binnenwerk is soberder, en ook aan de buitenzijde is er minder franje. En de wijzers zijn van koper in plaats van witgoud.