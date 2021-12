5 modecollecties die je de zee in de verte laten horen

2021 is niet het grote feest- of reisjaar geworden. En ook in 2022 staat een vraagteken achter reizen. Daarom zocht Sabato een surrogaat voor dat vakantiegevoel. Wie zich laat onderdompelen in deze cruisecollecties, die nu in de winkel hangen, kan in de verte de zee al ruiken.

Honderd jaar geleden werd de ‘reiziger’ een gat in de markt. Welgestelde fashionista’s waren na de winterkoopjes klaar voor een nieuwe zomerse vakantieoutfit, maar de zomercollectie hing nog lang niet in de rekken. Vooral bemiddelde Amerikanen en Europeanen overwinterden in tropische oorden. Grote modehuizen speelden daar gretig op in met een nieuw concept: de cruisecollectie, ook wel resortcollectie genoemd.

Gabrielle ‘Coco’ Chanel, zelf een fervent zeilster, was de eerste die met een kleine capsulecollectie tussen de twee seizoenen kwam aandraven. De collectie was een mix van lichte, comfortabele kleding (om te zeilen) en formele, elegante outfits (voor het diner). Heel wat modehuizen volgden Chanels voorbeeld en zo groeide de cruisecollectie uit tot een vaste waarde in de mode-industrie.

Anno 2021-2022 is die ‘vaste waarde’ relatief. De cruisecollecties liggen in de winkelrekken op het moment dat de reisbeperkingen verstrengen. Maar het blijft natuurlijk een mentale katapult naar je eigen favoriete zonnige reisbestemming tijdens onze donkere weken. Daarom presenteren we vijf cruisecollecties voor een imaginaire trip naar de mooiste stranden ter wereld.

01 Zwanenzang op Ischia, Max Mara

Schermvullende weergave ©Courtesy of Max Mara

Inspiratie: ‘The longest is the loveliest.’ Het zijn de slotwoorden in Truman Capote’s hoofdstuk over Ischia, een eiland in de baai van Napels. Hij publiceerde zijn verhaal in het vergeten reisboek ‘Local Color’. Capote en zijn entourage, de zogenaamde ‘Swans’, spendeerden 83 dagen op het eiland, van 23 maart tot 13 juni 1949. In die drie maanden, terwijl de lente overging in de zomer, bekwamen ze van hun reizen, hun veeleisend societyleven en hun stressy garderobe-shoppingtochten in Parijs en Londen.

Schermvullende weergave ©Alberto Maddaloni

‘Rond kerst, toen ik aan deze cruisecollectie begon, konden we niet reizen door de quarantaine. Toen ben ik beginnen te lezen over reizen. Ik las Graham Greene en opnieuw Ernest Hemingway, tot ik ontdekte dat ook Truman Capote een reisboek had geschreven. In de boekenwinkel vind je het niet meer, maar ik kon op Amazon een vintage exemplaar op de kop tikken. Helaas geen eerste editie, al was het best prijzig’, vertelt Ian Griffiths, de creatief directeur van Max Mara. ‘Er waren hoofdstukken over New Orleans, Haïti, New York en Venetië. Maar zijn beschrijving van het eiland Ischia, over een leven ver van de begane paden, ver van Londen en Parijs waar hun zomergarderobe werd klaargestoomd, inspireerde mij het meest. Ik wilde in mijn cruisecollectie 2022 zijn Ischia herscheppen.’

‘Toen we eindelijk naar Ischia konden reizen, ontdekten we in Forio dat het pension waarin Capote heeft verbleven, nog steeds bestaat. En nog altijd gerund wordt door zijn personage Gioconda!’

‘De socialites waarover Capote schreef, verstonden de kunst van het reizen. Toen was reizen nog een opwindende en glamoureuze onderneming. Reizen was een statement, een gebaar. Je kleedde je op om de boot of de trein te nemen.’

Locatie: De ‘Max Mara’-modellen stapten langs het rotspad van hotel Mezzatorre naar beneden. Ze concurreerden met het panoramische uitzicht over de baai, de fuchsiaroze bougainvilles, een bos én wat verder La Colombaia, de villa van wijlen filmregisseur Luchino Visconti.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Max Mara

Daarmee was Max Mara een van de weinige met een show voor een publiek, dat het defilé zag passeren vanuit rotan ligstoelen, ver uit elkaar geschikt onder perzikkleurige parasols.

De hoger gelegen witte villa La Colombaia heeft de allure van een middeleeuws kasteel, compleet met kantelen, gotische gewelven, torens en uitkijkposten. Het was destijds de werk- én feestplek van Visconti. Tot de jaarlijkse gasten behoorden de actrices Claudia Cardinale, Romy Schneider en Annie Girardot en de regisseur Franco Zeffirelli. Ook operaster Maria Callas en de acteurs Alain Delon en Burt Lancaster waren certitudes. Na decennialange familietwisten en verwaarlozing is La Colombaia opgekalefaterd en huisvest het vandaag het Visconti-museum.

Toen Capote destijds aankondigde dat hij naar het eiland Ischia wilde reizen, kreeg hij de vraag of hij het verhaal van het vliegtuig niet kende? Een vliegtuig, onderweg van Caïro naar Rome, crashte op een berg op Ischia, waarna de drie overlevenden gestenigd werden door geitenhoeders die het wrak wilden plunderen.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Max Mara

Het heeft gelukkig Capote noch Griffiths en Maria Giulia Prezioso Maramotti Germanetti, kleindochter van de stichter en global brand ambassadrice van MaxMara, tegengehouden. Al was het voor Germanetti wel een eerste kennismaking met het eiland. ‘Je ervaart meteen het dolcevitagevoel. Het heeft niet de bekendheid van Capri, Sicilië of Sardinië. Het is groener en wilder. Je ziet wel dat de Grieken hier vroeger veel kwamen’, vertelt ze.

‘We vonden het dit jaar een fijn idee om in Italië te blijven voor onze cruisecollectie. Na mode is toerisme een zeer belangrijke inkomstenbron voor ons land. Elk beetje extra promotie kan Italië nu goed gebruiken.’

Voor wie volgend jaar een trip naar Ischia plant, alvast deze tip: het vlakbij gelegen en nog kleinere, maar vooral kleurrijkere eiland Procida is dan culturele hoofdstad van Italië.

Collectie: Of Ian Griffiths’ horloge tijdens het aan wal gaan onherstelbaar ten val is gekomen - net zoals bij Capote - zijn we vergeten te vragen. Maar Griffiths’ resortcollectie ademt tijdloze chic en elegantie met als overduidelijke inspiratiebron de ‘Swans’ van Capote, de elegante dames die hem vergezelden. ‘Een Swan kon een hele dag nadenken over een ‘table setting’, over de juiste vork en de juiste kleur van het porselein. De ‘Max Mara’-vrouw is ook wel met al die zaken bezig, maar heeft tegelijkertijd een gezin en een eigen zaak of een job. De ‘Max Mara’-Zwaan houdt al die ballonnen tegelijkertijd in de lucht.’

Schermvullende weergave ©Alberto Maddaloni

Het kleurenpalet van de cruisecollectie navigeert van neutrale tinten, zoals wit, poederbeige, camel, latte en ballerinaroze over fel framboos tot rood en diepzwart. De kasjmieren kaftan met hoog uitgesneden zijsplitten in de hoofdkleuren van de show staat alvast op mijn wishlist. Uiteraard kon ook de huisteddyjas niet ontbreken. Die kwam er niet alleen in de klassieke oversized uitvoering, maar ook in een bomberjackversie.

De lange open jerseyjurken doen niet alleen dromen van hogere temperaturen. Diezelfde jurk in een korte versie is in de running voor de meest glamoureuze tennisjurk ever. En het it-item van het seizoen? Griffiths hoeft er niet lang over na te denken: ‘De nieuwe versie van onze iconische 101801-jas. Hij is gemaakt van kreukvrije jersey. Je plooit hem probleemloos in je reistas.’

Namedropping: De ‘Swans’ uit Capote’s boeken waren geen fantasieën van de schrijver. Zij bestonden echt. Gloria Guinness, een Mexicaanse socialite, journaliste en dochter van een aristocratische moeder. Nancy ‘Slim’ Keith, een it-girl uit Californië en op haar 22ste al covermodel van de Amerikaanse modebladen. En ook Marella Agnelli, de adellijke echtgenote van de Italiaanse entrepreneur en Fiat-oprichter Gianni Agnelli. Dat de resortshow gefilmd is door filmproducente Ginevra Elkann, jawel de kleindochter van Marella Agnelli, maakt de zwanendans mooi rond.

02 Sporten in Athene, Dior

Schermvullende weergave ©Ioannis Kypriotis - Filmora

Inspiratie: Het eurekamoment ter inspiratie voor de resortcollectie 2022 overviel Maria Grazia Chiuri, creatief directeur bij Dior, tijdens een herkenbaar moment: Chiuri was namelijk al haar meubilair in de woonkamer aan het verschuiven om plaats te maken voor haar pilatestoestel. Sport is het grootste gevoel van vrijheid, zo besloot Chiuri. Kunnen bewegen, kunnen ademen, dát bleek de afgelopen twee jaar essentieel. Dus werd de hele collectie een ode aan sport, beweging en vrijheid.

Kunnen bewegen, dát bleek de afgelopen twee jaar essentieel.

Locatie: Voor de catwalkshow trok het Dior-team naar de bakermat van de sport: het Panathinaiko-stadion in Athene, waar in 1896 de allereerste moderne Olympische Spelen plaatsvonden. De bijbehorende (reclame)shoot dan weer vond plaats bij het Parthenon, op de iconische Akropolis. In 1951 al was Dior naar verluidt het eerste modemerk dat hier foto’s mocht maken, in die tijd voor het magazine Paris Match. Die originele shoot betekende voor Chiuri een belangrijk aanknopingspunt om het idee van vakmanschap en geschiedenis, toch belangrijke waarden bij Dior, als rode draad te verweven in de collectie.

Schermvullende weergave ©Ioannis Kypriotis -Filmora

Collectie: Zelfs zonder de Akropolis als decor doet deze collectie meteen aan de Griekse oudheid denken, met lange drapagejurken, plisséstoffen en asymmetrische schoudersluitingen. Ook de idee van beweging en sport komt heel duidelijk naar voor, in de vorm van lycra kniebroeken in een felblauwe print en heel veel variaties op de luxueuze sporttas. Dit experiment zal in 2022 aanleiding geven tot een volwaardige sportlijn voor lente/zomer, met zowel kleding als tassen en sneakers.

03 Duiken op Curaçao, Nina Ricci

Schermvullende weergave ©Courtesy of Nina Ricci

Het kleurgebruik is een absolute ode aan de Caraïbische vibe.

Inspiratie: Het verlangen naar en de nood aan vakantie – échte vakantie – was ook de belangrijkste inspiratiebron voor Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter, creatief directeurs bij Nina Ricci. Botter is afkomstig uit Curaçao en hij ging daar, vóór de coronamiserie, heel graag duiken met zijn partner Lisi. Nu de twee al een hele tijd niet meer in de azuurblauwe wateren van Curaçao hebben kunnen duiken, baseerden ze hun collectie op het gevoel van vrijheid dat de twee ervaren tijdens het duiken.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Nina Ricci

Locatie: Niet de typische brochurestranden uit Curaçao, maar de rotsachtige kustlijn vormde het decor voor de presentatie, die als geen ander zin doet krijgen om in het water te springen. Uithangende rotsen en springplanken zorgen ervoor dat de modellen nog net niet kiezen voor het ruime sop.

Collectie: De verwijzing naar de favoriete hobby van Herrebrugh en Botter druipt er letterlijk van af, met veel neopreen en lycra in de collectie, maar ook ritsen en badmutsen. Het duikpak in een luxueus jasje, zeg maar. Het kleurgebruik is een absolute ode aan de Caraïbische vibe met stuks in feloranje, fluogeel, hemelsblauw en dieppaars.

04 Struinen door Antwerpen, Christian Wijnants

Inspiratie: De schoonheid van het alledaagse opnieuw kunnen waarderen: ook dat is een positieve bijwerking van het verplichte thuiszitten. De Belg Christian Wijnants wandelde doorheen vertrouwde buurten, zag bouw- en infrastructuurwerken almaar aanslepen, zag ook groen ontluiken en vogels ontwaken. En dat allemaal in verre van perfecte omstandigheden. Daar dan toch de schoonheid in kunnen ontdekken, dat is de kracht van een groot ontwerper.

Schermvullende weergave ©David Paige

Locatie: Wijnants trok voor de presentatie naar de hoogste verdieping van een ruw residentieel gebouw in Antwerpen. Gemarkeerde muren, blootgestelde draden en bouwhelmen symboliseren zowel de vooruitgang van het constructieproces, maar tegelijk ook de inertie ervan. Zowel stilstaan als vooruitgaan. Een weerspiegeling van de stedelijke heropleving post corona.

Collectie: De natuur en Wijnants’ eigen omgeving komen meermaals terug in de resortcollectie 2022. Een T-shirt met een voor zich uit turende vogel bijvoorbeeld, maar ook bloemenprints die met de hand op zijde werden geverfd. Wijnants is een meester in het combineren van verschillende prints en kleuren, en dat bewijst hij ook nu weer met polkadots en strepen in kleuren die variëren van limoengroen en fluogeel tot ultramarijn en violet. In organisch katoen, maar ook in verfijnd breigoed.

05 Zomeren in Nieuw-Zeeland, Maggie Marilyn

Inspiratie: Terwijl andere ontwerpers snakken naar de zomer, naar parelwitte stranden en azuurblauwe oceanen, woont Maggie Marilyn ertussen. De Nieuw-Zeelandse ontwerpster richtte pas in 2016 haar eigen merk op – zonder dat ze eerst noemenswaardige ervaring had opgedaan bij andere labels – en is het beste bewijs dat duurzaamheid en high fashion wel degelijk een perfecte combinatie zijn. Haar kleren worden intussen gedragen door Michelle Obama, Meghan Markle en Kate Hudson.

Duurzaamheid en high fashion zijn wel een perfecte combinatie.

Voor een ontwerpster uit Nieuw-Zeeland is nu een resortcollectie lanceren een pak minder artificieel dan voor designers in Parijs of Milaan. Voor Marilyn staat de zomer letterlijk voor de deur. Toch wil de Nieuw-Zeelandse niet per se toegeven aan het snelle tempo van de modebusiness en rekent ze voor deze collectie vooral op herinterpretaties van haar klassiekers.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Maggie Marilyn

Locatie: Tja, als je in Nieuw-Zeeland woont, dan liggen de prachtige locaties natuurlijk zomaar voor het grijpen. En omdat Maggie Marilyn er prat op gaat de luxe uit haar creaties te doen spreken en niet zozeer uit een heel glamoureuze setting, koos ze voor een van de stranden vlak bij haar hoofdkantoor in Auckland.