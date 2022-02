Azzedine Alaïa (1935-2017) was volgens velen de laatste grote couturier, maar bleef liever onder de radar. Vier jaar na zijn dood is de Belg Pieter Mulier zijn discrete troonopvolger. Nu Muliers eerste collectie in de winkel ligt, bezocht Sabato de Fondation Alaïa in Parijs, waar Alaïa’s atelier en appartement onaangeroerd bleven. ‘Zelfs Naomi Campbells bed staat er nog.’