Welkom in de luxelifestyle van ’s werelds meest verwende honden

Op (huisdieren)liefde staat geen maat. Van privévluchten over designeraccessoires tot tastingmenu’s, Sabato onderzoekt de luxelifestyle van ’s werelds meest verwende honden.

‘On Fridays, we wear Fendi’, post Billie op Instagram. Ze poseert nonchalant met een clutch en bijpassende trui. De bubbelgumroze Valentino-hype heeft ze evenmin gemist. Haar verschillende outfits combineert ze – uiteraard – met bijpassende roze sneakers. ‘Life is good when you’re hot’, knipoogt ze. Dior, Prada, Jacquemus – you name it – Billie heeft een kleerkast waar sommigen voor zouden moorden. Die zouden wel tevreden moeten zijn met heel kleine formaten. Billie (@boobie_billie op Instagram) is immers een greyhound-chihuahuamix en een van de populairste dogfluencers van het net.

Billies kwart miljoen volgers malen er niet om dat haar handtassen en accessoires soms digitaal gecropt zijn van mensen- naar hondenformaat. Baasjes die geen Photoshopdiploma hebben, kunnen uiteraard gewoon the real deal kopen. Een tas van Hermès (2148 euro), een Gucci-hondenbed (5768 euro) of een regenjas van Moschino (342 euro). Weinig luxemerken die de voorbije jaren geen huisdierenlijn uitbrachten. Op (huisdieren)liefde staat geen prijs, weten ook de LVMH’s van deze wereld.

Iets meer dan de helft van alle Belgen bezit intussen een hond, kat, papegaai, goudvis of een ander huisdier, weet de handelsfederatie Comeos. Hoewel die beestjes hopelijk van al hun baasjes evenveel liefde ontvangen, lijkt het erop dat sommige een luxueuzer leventje leiden dan andere. ‘Wat een hondenleven’ betekent allang niets slechts meer.

Private jet pet

Schermvullende weergave Dior, Prada, Jacquemus… Sommige honden hebben een kleerkast waar vele mannen en vrouwen jaloers op zouden zijn. ©Dan Burn-Forti

Je huisdier in een hok duwen, zodat het vervolgens in de donkere buik van een vliegtuig vervoerd kan worden? Daar gruwelen veel baasjes van. Gelukkig bestaan er alternatieven. ‘Als je voor een privévlucht kiest, wandelt je huisdier gewoon mee het tarmac op en zit het de hele vlucht comfortabel naast je’, vertelt Thomas Van Meerbeeck, CEO van de privéluchtvaartmaatschappij The Aviation Factory. ‘We bieden onze viervoetige passagiers uiteraard ook catering en een leuke verrassing aan.’

De vraag naar privévluchten zit al een tijd in de lift, en vaak speelt het hondenwelzijn daarbij een rol. ‘Tijdens de pandemie vlogen we een hond over van Zuid-Afrika naar zijn thuis in Schotland’, zegt Van Meerbeeck. ‘Zijn baasje wilde hem niet op een ander continent achterlaten tijdens de lockdown. Geen goedkope onderneming, maar sommige mensen stellen hun huisdieren echt centraal.’ Of de beestjes in kwestie zich zorgen maken over hun ecologische pootafdruk is niet geweten.

Het luchtvaartbedrijf VistaJet gaat zelfs nog een stap verder om je huisdier een comfortabele reis aan te bieden. Voor beestjes die het echt moeilijk hebben op het vliegtuig organiseren ze een vliegcursus. Vier weken lang trainen ze je hond om gewoon te worden aan de geur van kerosine, het geluid van straalmotoren, de cabinedruk en turbulentie. Kostenplaatje? Tussen 4000 en 5000 euro. Intussen telt de school al zo’n 70 alumni.

Furry foodies

Schermvullende weergave Als je voor een privévlucht kiest, wandelt je huisdier gewoon mee het tarmac op en zit het de hele vlucht comfortabel naast je, uiteraard met catering en een verrassing. ©Dan Burn-Forti

Geitenkefir-bouillon met kurkuma, biologische steak met gefermenteerde worteltjes en rode biet, een steak tartaar van filet mignon met een kwartel­ei. Begin niet te watertanden, want het tastingmenu van Dogue in San Francisco is ‘for dogs only’. Chef en eigenaar Rahmi Massarweh genoot een klassieke koksopleiding en werkt het liefst met seizoensgebonden ingrediënten. Voor 75 dollar bezorgt hij viervoeters de culinaire namiddag van hun leven. Of dat vermoeden we toch: tot nog toe hebben de gasten geen reviews achtergelaten. Je kunt trouwens ook binnenspringen in Dogues boetiek voor enkele ‘pawtisseries’: gebakjes waar je zelf je tanden in zou willen zetten.

In plaats van voorverpakte dierenvoeding te kopen, kruipen meer en meer baasjes zelf achter het fornuis om gezonde maaltijden te bereiden voor hun dier. Wie weinig tijd heeft om voor hond of kat te kokkerellen, kan bijvoorbeeld aankloppen bij Dog Chef, een soort Hello­Fresh voor honden en katten. Het bedrijf van de Belgen Alexandre Cardon en Alexis d’Oultremont haalde vorig jaar nog zo’n 12,5 miljoen euro investeringsgeld op.

Bij een gezond eetpatroon horen blijkbaar ook supplementen. Bij het Gentse bedrijf Just Russel kun je een gepersonaliseerd voedingsplan voor je kat of hond laten opstellen. ‘We werken met een algoritme dat op basis van een eenvoudige vragenlijst het ideale dieet voor je huisdier bepaalt’, vertelt co-founder Victor Mortreu. ‘Op basis van de resultaten beslissen we welke supplementen we aan het basisbrokjesrecept toevoegen. Omega 3 is bijvoorbeeld gezond voor de huid en vacht. Dankzij probiotica vermijd je darmproblemen.’

De ‘flexi-dogian’ eet vegetarisch of veganistisch, met af en toe een vleessnoepje. ‘We zitten in een klimaatcrisis. Dat honden voor elke maaltijd vlees eten, wordt in de toekomst ondenkbaar.’

Veel honden- en kattenvoer, gedroogd of vers, bevat vlees. Daar hebben steeds meer vegetarische of veganistische baasjes het moeilijk mee. Geen paniek, ook voor hen zijn er oplossingen. Er duiken steeds meer vegan honden- en kattenmenu’s op. Judy Nadel, co-founder van de start-up The Pack, voorspelt in The Financial Times de opkomst van ‘flexi-dogian’. Honden die vooral vegetarisch of veganistisch eten, maar af en toe wel een vleessnoepje krijgen. ‘We zitten in een klimaatcrisis. Dat honden voor elke maaltijd vlees eten, wordt in de toekomst ondenkbaar.’

(P)awsome stays

Schermvullende weergave Hondenbaasjes kiezen accessoires voor hun huisdieren in lijn met hun eigen esthetiek. ©Dan Burn-Forti

‘No pets allowed.’ Dat trieste statement lees je nog op veel hotelwebsites. Gelukkig zijn er ook zaken, zoals het Brusselse hotel Steigenberger Wiltcher’s, waar ze je huisdier met open armen verwelkomen. ‘Begin dit jaar lanceerden we een nieuwe service waarmee we honden een even luxueus verblijf gunnen als hun baasjes’, vertelt communicatiedirecteur Erik Le Roux. Voor het Iconic Dog Package betaal je 60 euro per nacht. De inhoud? Een handbestikt kussen, een porseleinen eet- en drinkbak, verzorgingsmiddelen en enkele verrassingssnacks.

Natuurlijk heeft je huisdier niet alleen op hotel, maar ook en vooral thuis een goede nachtrust nodig. En slapende honden maak je het best niet wakker. Een ‘pet bed’ dat niet alleen comfortabel is, maar ook niet vloekt met je inte­rieur is een absolute must voor stijlvolle baasjes. Hermès klopte aan bij Franse vatenmakers voor een elegant, rustiek hondenbed, met een kussen uit lamsvacht (1800 euro). Versace maakt knusse bedden in zijn typische gouden baroccoprint in verschillende formaten (vanaf 680 euro).

Wie nog een stap verder wil gaan, kan natuurlijk zelf een heel hondenhok in elkaar knutselen. Of een ‘hondenmansion’, als we Paris Hiltons voorbeeld volgen. De blonde hotelerfgename liet voor haar troeteldieren een replica van haar villa bouwen voor zo’n slordige 330.000 euro, inclusief airconditioning, verwarming, designmeubelen en een kroonluchter.

Stijlvol baasje, stijlvol beestje

Schermvullende weergave Een ‘pet bed’ dat niet alleen comfortabel is, maar ook niet vloekt in het interieur: een absolute must voor stijlvolle baasjes. ©Dan Burn-Forti

Paris Hiltons huisdieren behoren tot de hondenelite. De zakenvrouw-influencer-dj had al meer dan tien honden: Tinkerbell, Peter Pan, Marilyn Monroe, Harajuku Bitch, Slivington, Princess Paris Jr., Prince Hilton, The Pom, Prince Baby Bear, Crypto Hilton, Ether Reum en Diamond Baby. Op hun eigen Instagramkanaal @hiltonpets kun je zien dat ze even stijlvol gekleed gaan als hun baasje. Ze flaneren in hun ‘dog mansion’ in hondenaccessoires van Prada, Moschino, Louis Vuitton en Chanel.

‘Baasjes gaan steeds vaker op zoek naar producten en accessoires die niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar er ook leuk uitzien. Vooral bij jonge koppels die (nog) niet aan kinderen denken, maakt de hond of kat gewoonweg deel uit van het gezin’, weet onderneemster Laurence Vander Elstraeten. Ze is medeoprichter van het creative agency Buro Bonito en lanceert op 2 december een nieuw project: Good Boi Bobbie is een webshop voor hondenaccessoires.

Op Good Boi Bobbie kosten leibanden tussen 60 en 180 euro en hondenmanden tot 450 euro. ‘Ik heb bij mijn selectie vooral rekening gehouden met de esthetiek van verschillende modieuze baasjes. Van zwarte harnassen en halsbandjes tot modieuze speeltjes in nude tinten.’

Quality time matters

Schermvullende weergave ©Dan Burn-Forti

Hondenkappers, -trimmers, -kinesisten en -wandelaars, je kunt bijna de volledige verzorging van je huisdier outsourcen. Diensten voor huisdieren boomen als nooit tevoren, klinkt het bij Comeos. ‘Maar niemand kan in jouw plaats ‘baasje’ zijn’, beweert de Antwerpse Anouk Covents, een gediplomeerd en erkend hondengedragsdeskundige.

Ze komt radeloze baasjes uit de nood helpen tegen 115 euro per uur. ‘Sinds corona krijg ik veel meer aanvragen, omdat veel mensen een hond kochten tijdens de lockdowns’, vertelt Covents. ‘De komende weken zit ik al volledig volgeboekt. In het begin van de pandemie deed ik vooral puppytraining. Sommige eigenaars waren compleet verbouwereerd dat ze een ongetrainde puppy in huis hadden gehaald. Nu pak ik vooral probleemgedrag aan bij iets oudere honden.’

‘De term ‘hondenfluisteraar’ is compleet absurd. Ten eerste, ik fluister nooit. En ik leid geen honden op: meestal zijn de baasjes het probleem.’

‘Sommige baasjes denken dat ze me hun hond kunnen meegeven en dat die na enkele dagen - volledig getraind - kan thuiskomen. Maar zo werkt het niet. Wat telt, is de band tussen een hond en het baasje. De term ‘hondenfluisteraar’ is compleet absurd. Ten eerste, ik fluister nooit. Om een hond het juiste gedrag aan te leren, moet je luid genoeg roepen. En ik leid geen honden op: meestal zijn de baasjes het probleem.’