Artisjok met tomaat-garnaal à la sterrenchef Nicolas Misera

‘Je vindt ingevoerde artisjokken tegenwoordig het hele jaar door, maar in onze regio zijn ze nu op hun best. Dit is een feestelijk recept dat visueel erg mooi staat op tafel. Eigenlijk zijn het twee gerechten in één: je eet eerst de vulling, en daarna de blaadjes en het hart van de artisjok, gedipt in de dragonvinaigrette.’