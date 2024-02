Recept | Dessert van kletskopjes, appelcompote en roomijs

via LinkedIn

Dit dessert van kletskopjes, appelcompote en roomijs van Sabato-sterrenchef Nicolas Misera is supersimpel.

‘Heel eerlijk: gebak is niet mijn grootste specia­liteit. Bakken vereist precisiewerk en als chef hou ik er net van om puur op intuïtie te koken. Gelukkig heb ik met Leroy Veldman een souschef in huis die veel ervaring heeft met patisserie. Voor een gelijkaardig appeldessert bakt hij in het restaurant dagelijks perfecte kletskoppen, authentieke koekjes en een echt West-Vlaams streekproduct.’