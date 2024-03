Recept | Groene asperges met vierge van doperwtjes

Wijntip

Ook een Oostenrijkse grüner veltliner slaagt erin de lente aan tafel te brengen. Deze versie, gemaakt door een vroegere telecommanager op een familiedomein uit 1679, is licht, maar toch ook pittig. De kruidigheid in de wijn matcht met die in de pesto. Niet complex, maar wel heel drinkbaar. (J.S.)