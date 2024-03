Recept | Hopscheuten met noordzeegarnalen, een gepocheerd ei en hollandaisesaus

‘Ook al zijn ze duur, ik werk graag met hopscheuten, omdat ze deel uitmaken van een Vlaamse traditie – je zult bereidingen met dit ingrediënt in bijna geen enkele andere regio vinden. In dit voorgerecht maak ik ze heel klassiek klaar: als iets lekker is, moet je dat niet per se willen veranderen. De fijne, licht bittere smaak van de scheuten past goed bij garnalen, een gepocheerd ei en een rijke botersaus. Het hopseizoen is bijzonder kort, dus wacht niet om dit gerecht uit te proberen.’