Mosselen escabeche à la sterrenchef Nicolas Misera

Wijntip

Op de flanken van de oeroude wijngaard Bopparder Hamm, steil langs de oevers van de Rijn in de deelstaat Rheinland-Pfalz, maakt Johannes Müller een aparte cuvee van riesling die groeit op een perceel met veel kleileisteen in de bodem. Dat levert een wijn op die vooral sappig en fruitig is, met ook iets van die mineraliteit die zo typisch is voor droge riesling. De ragfijne zuurtjes doen het wonderwel bij schaal- en schelpdieren. De balans die in het gerecht zit tussen het ronde en het frisse, komt ook in deze wijn terug. (J.S.)