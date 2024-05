Recept | Carpaccio van zeebaars met avocadosalade

via LinkedIn

Een eenvoudige versie van een voorgerecht dat sterrenchef Nicolas Misera ook in zijn restaurant zou serveren: carpaccio van zeebaars met avocadosalade.

‘Dit is een eenvoudige versie van een voorgerecht dat ik ook in het restaurant zou serveren. Ik werk graag met zeebaars, zeker nu het seizoen opnieuw begint van de wilde, lijngevangen baars: dat levert heel stevige vis op die ook een aangenaam vetgehalte heeft. Probeer zo’n wilde zeebaars te vinden – een groot verschil met gekweekte vis. Voor kaviaar zijn wilde zalmeitjes of kwalitatieve foreleitjes een goed alternatief.’