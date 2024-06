Recept | Krieltjes à la flamande met Zeebrugse garnalen

Wijntip

| Silvaner | VDP.Gutswein | am Stein, Franken, Duitsland | 2022 | 10,97 euro | Te koop bij vinikusenlazarus.be

VDP.Gutswein is de basiswijn van een domein, maar toch weet de gereputeerde wijnmaker am Stein zelfs met de onderschatte silvanerdruif op deze fles zijn fijne handtekening te zetten. De wijn is fruitig en sappig, met frisse zuren die aan groene appel doen denken. Geen blockbuster, maar een elegante begeleider bij dit lentegerecht.