Recept | Tomatentaart met noordzeekrab

Een taartje waarmee je de zomer in huis haalt: sterrenchef Nicolas Misera’s recept voor tomatentaart met noordzeekrab.

‘Lezers van Sabato weten ondertussen dat ik verzot ben op smaken uit de Provence. De periode waarin ik bij Wout Bru in het dorp Eygalières in de keuken stond, heeft haar sporen nagelaten. En als ik aan de Provence denk, denk ik aan tomaten.’

‘Met dit taartje – om te delen als hapje, of alleen voor jezelf als voorgerecht – haal je de zomer in huis. Probeer er zo kwalitatief mogelijke krabsla voor in huis te halen. Dit gerecht verdient dat.’