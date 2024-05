Recept | Zeeuwse mosselen met oude kaas

Wijntip

Helemaal niet duur en toch mineraal en zilt: je snapt waarom muscadet een geliefkoosde mosselwijn is. Deze versie heeft veel frisheid in huis – van fruit, maar ook van bloemen en bloesems. Omdat de wijn gemaakt is van relatief oude stokken van de melondruif krijgt hij ook wat meer diepgang. Dat combineert goed met de vollere toetsen van de saus en de kaas.