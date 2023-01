Recept | Crudo van langoustines met frisse salade van witlof en appel

Chef Nicolas Misera van restaurant Misera in Antwerpen schotelt je elk weekend een nieuw recept voor. In deze aflevering: crudo van langoustines met frisse salade van witlof en appel.

‘Langoustines (kleine zeekreeften, ook wel ‘Noorse kreeften’ genoemd) zijn bijna het hele jaar door verkrijgbaar, maar de kwaliteit is pas echt top in de wintermaanden: hoe kouder het water, hoe steviger de textuur.’

‘Het is geen geheim dat ik een voorliefde heb voor rauwe bereidingen, en verse langoustines zijn bij uitstek een delicaat product dat je zo puur mogelijk moet houden. Dit is een elegant, fris gerecht dat je heel mooi kunt dresseren, zodat het er indrukwekkend uitziet, terwijl het supersimpel is. Over de ‘cuisson’ of dergelijke hoef je je voor dit voorgerecht geen zorgen te maken. Het enige wat je nodig hebt, is een goede viswinkel, waar je kraakverse zeevruchten kunt bestellen om diezelfde dag nog te serveren.’