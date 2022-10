Recept | Kreeft met ‘ndujaboter

Chef Nicolas Misera van restaurant Misera in Antwerpen schotelt je elk weekend een nieuw recept voor. In deze aflevering: kreeft met ‘ndujaboter.

‘Dit gerecht is een perfecte gelegenheid om de barbecue nog eens aan te steken in de tuin, maar het kan ook heel kort in de oven, onder de grill. De kreeft wordt daarvoor al kort in een bouillon gegaard, dus over de cuisson hoef je je weinig zorgen te maken.’