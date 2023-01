Recept | Open lasagne met gegrilde courgette, tomatencompote en burratacrème

Een heerlijk doordeweeks gerecht dat je supersnel op tafel zet? Dat is de open lasagne met gegrilde courgette, tomatencompote en burratacrème van chef Nicolas Misera.

‘Dit gerecht ziet er niet alleen mooi uit, je zet het ook supersnel op tafel. Het enige wat veel tijd vergt, is het laten inkoken van de tomatencompote, maar dat kun je gemakkelijk op voorhand doen.’

‘Eigenlijk is dit niet meer dan een nonchalante versie van de lasagne: in plaats van een grote ovenschotel te assembleren, dresseer je dit mooi op een bord. Het vergt weinig voorbereidingstijd, en je kunt variëren met groenten die je nog hebt liggen. Het is een lekker doordeweeks gerecht, maar ik serveer het ook graag als bijgerecht, bijvoorbeeld bij een stukje vis.’