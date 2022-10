Recept 'Plat Misera' | Crudo van sint-jakobsnoten met aardpeer

‘Voor dit gerecht heb ik gewerkt met Noorse, handgedoken sint-jakobsschelpen. Die worden door duikers met de hand van de zeebodem gehaald en stuk voor stuk op maat geselecteerd. Dat is duurder, maar duurzaam en superieur qua kwaliteit. De meeste coquilles die je hier in de winkels vindt, worden met sleepnetten gevangen, wat verwoestend is voor het leven op de zeebodem. Bovendien komt er op die manier veel zand in de schelpen terecht. Wat je in de plastic bakjes in de supermarkt vindt, is veelal goedkope import uit de VS, waaraan vaak zout en bewaarmiddelen zijn toegevoegd.’