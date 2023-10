Recept | Ravioli met txistorraworst à la sterrenchef Nicolas Misera

‘Txistorra is een heerlijke streekspecialiteit uit Baskenland: een worst van varkens- en of rundvlees met veel specerijen, zoals ‘pimentón de la vera’ (gerookt paprikapoeder), die de varkensworst zijn kenmerkende felrode kleur geeft. De textuur van de worst is smeuïg en leent zich goed om te bakken in de pan. Ik bestel ze via de webshop van Carnivale.’