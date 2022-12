Recept | Rillette van makreel met knoflookmayonaise

Chef Nicolas Misera van restaurant Misera in Antwerpen schotelt je elk weekend een nieuw recept voor. In deze aflevering: rillette van makreel met knoflookmayonaise.

‘Deze visrillette is een lekkere, decadente, smeuïge mousse, om met toastjes te serveren als feestelijk hapje of voorgerecht.’

‘In de Franse keuken is een echte, klassieke rillette niet te verwarren met gewone paté: voor rillette moet het vlees of de vis traag gegaard worden in vet (‘konfijten’). Oorspronkelijk diende dit recept om vlees van wat mindere kwaliteit (van oude varkens bijvoorbeeld) toch smakelijk en zacht te maken. Tegenwoordig is het een delicatesse, en vind je vooral rond de feestdagen vaak rillette van eend of gans.’