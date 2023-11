Recept | Risotto met bospaddenstoelen à la sterrenchef Nicolas Misera

‘Risotto zul je niet snel op de menukaart van mijn restaurant vinden, maar het is een van mijn favoriete gerechten om thuis voor het gezin te maken. Hier heb ik een herfstversie met paddenstoelen bereid, maar je kunt wel duizend risottovarianten verzinnen. Zelfs de meest basic versie vind ik verrukkelijk, met alleen een klontje boter en veel Parmezaanse kaas: het is heerlijke comfortfood voor gure dagen, en ook perfect als bijgerecht bij een stukje vis of vlees.’

‘In veel recepten is de bereiding van risotto veel te moeilijk, terwijl er maar één regel is: blijf eraf! Eenvoudiger kan het niet: bouillon toevoegen in één keer, deksel op de pan en niet roeren in de risotto!’