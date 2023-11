Recept | Roomijs met ganache en pruimencompote à la sterrenchef Nicolas Misera

via LinkedIn

via Twitter

via Facebook

‘Voor dit dessert kun je alle componenten op voorhand klaarmaken, zodat je tijdens een feestdiner slechts enkele minuten in de keuken nodig hebt om het mooi te dresseren.’

‘De combinatie van vanille-ijs en huisgemaakte chocoladeganache is op zich al heerlijk. Bovendien kun je ook gerust zelf experimenteren met andere noten of ander seizoensfruit dat je kort even laat stoven.’