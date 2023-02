Recept | Scheermesjes met ‘sauce vierge’ van venkel

‘Van mijn negentiende tot mijn 23ste heb ik bij Wout Bru gewerkt in Eygalières. Een klassieker is ‘sauce vierge’, typisch voor Zuid-Frankrijk. Ze bestaat uit rauwe tomaten en veel verse kruiden, die je laat marineren en overgiet met warme olijfolie, die een lichte garing geeft en de pure smaken intact houdt. Hier heb ik gekozen voor de frisse anijsachtige smaak van venkel, als aanvulling bij de delicate scheermessen. Mesjes zijn een van mijn favoriete zeevruchten om mee te werken, maar ze worden maar zelden goed bereid. Het geheim: héél kort garen of je krijgt taaie elastiek op je bord.’