Recept | Tartaar van zeebaars met tomatenvinaigrette à la Nicolas Misera

Wijntip

In het Duitse wijngebied Baden, net over de grens met de Elzas, doen pinotdruiven het wonderbaarlijk goed. Deze grauburgunder (pinot gris) van het beroemde domein Franz Keller heeft friszure smaken in huis – denk aan een sappige peer – zonder dominant te worden. Een zacht glas als tegenwicht tegen de punch van het zeebaarsgerecht. (J.S.)