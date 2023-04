Recept | Turbotin in de oven met sauce ostendaise

Wijntip

Bij in boter gegaarde tarbot met een romige saus denken we spontaan aan rijke, romige chardonnay, zoals die wordt gemaakt in de beroemde appellaties uit Bourgogne – denk aan meursault en chassagne-montrachet. Deze givry van de familie Mouton komt ook uit Bourgogne, maar uit de minder hoog aangeschreven Côte Chalonnaise. Die regio heeft bovendien een betere reputatie voor zijn pinot noir, maar toch vinkt deze chardonnay alle vakjes aan: van sappige peer over noten en toast tot het volle, rijke mondgevoel. Door de beperkte rijping op nieuwe eik is deze opulente wijn nu al op dronk. (JS)