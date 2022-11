Recept | Zeebaars in de oven

Chef Nicolas Misera van restaurant Misera in Antwerpen schotelt je elk weekend een nieuw recept voor. In deze aflevering: zeebaars in de oven.

Exclusief voor Sabato: ‘Plat Misera’, de recepten van chef Nicolas Misera. Verras je gasten tijdens een zaterdagavonddiner met deze eenvoudig te bereiden gerechten die nét dat tikje meer hebben.

‘Dit is een perfect gerecht voor als je gasten uitnodigt thuis. Je kunt alles voorbereiden, de vis en groentegarnituur garen samen in de oven, en jij kunt bij je gezelschap mee aan tafel aanschuiven. Ik heb dat moeten leren, om niet de ongezellige kok te zijn die zich de hele avond niet liet zien omdat ik in de keuken stond.’

‘Als er vrienden op bezoek komen, wil ik altijd té hard mijn best doen en iedereen soigneren. Maar dit is een voorbeeld van een gerecht dat supersimpel is, maar toch indrukwekkend.’

‘Ik hou ook van het ritueel: een mooie zeebaars in het midden van de tafel, waar het hele gezelschap samen van kan eten. Ideaal voor een etentje met twee, maar voor een grote groep maak je net zo snel twee of drie vissen klaar.’

Ingrediënten (voor 2 personen)

Een zeebaars van 600 à 800 gr., leeggemaakt en ontschubd

1/2 venkel

4 jonge wortelen of kleine winterpenen in schijfjes

4 aardperen

6 opgelegde artisjokken in 4 gesneden

50 gr. ontpitte taggiasca-olijven (kleine, donkere Italiaanse olijvensoort met een zachte smaak)

1 sjalot

4 teentjes look

Peper

Fleur de sel

Een halve bos tijm

2 takjes rozemarijn

2 mespuntjes currypoeder

1 citroen

1,5 dl olijfolie

1 dl witte wijn

Dit is een voorbeeld van een gerecht dat supersimpel is, maar toch indrukwekkend. En je kunt bij je gezelschap mee aan tafel aanschuiven.

Voorbereiding

Maak de venkel, de wortelen en aardperen schoon, en snij ze in fijne stukken. Als je jonge wortelen vindt en kleine aardperen, kun je ze gerust ongeschild laten. Ook krieltjes lenen zich goed voor dit recept.

Bak alle groenten 5 à 10 minuten kort aan in een braadpan op het vuur, met de rest van de tijm en 2 takjes rozemarijn (beide geritst), 2 teentjes fijngesneden look, 1 fijngesneden sjalot. Kruid af met peper en zout en 2 mespuntjes currypoeder. De groenten moeten niet gaar zijn, maar wel goed op smaak gebracht.

Kruid de buik van de vis met zout en peper, en vul de buikholte op met takjes tijm, 2 partjes citroen en 2 gehalveerde teentjes look.

Vet de vis in met 0,5 dl olijfolie, zodat hij niet uitdroogt en een mooi krokant velletje krijgt.

Neem een grote ingevette ovenschaal waar de vis volledig in past.

Schik de groenten in de ovenschotel, voeg ook de artisjokken en olijven toe.

Leg de zeebaars in het midden van de pan op de groenten.

Besprenkel het geheel met 1 dl witte wijn.

Laat alles 15 à 20 minuten garen in een voorverwarmde oven op 200 °C.

Afwerking

Besprenkel het geheel met het sap van een halve citroen en werk af met verse kruiden (basilicum, dragon, dille…). Serveer de schotel met groenten en vis in het midden van de tafel, serveer met aardappelen en een groene salade. Het vocht van de witte wijn onderin de ovenschotel dient als heerlijke jus.

Misera-sommelier Willem Broos’ wijntip

Beaujolais Blanc 2021 – Georges Descombes | 100 procent chardonnay | 20,40 euro

‘Georges Descombes is een van de meesters van de natuurlijke beaujolais. Hij leerde het vak bij Marcel Lapierre, een pionier van de natuurlijke wijnen in Frankrijk. Deze witte beaujolais is een uitstekend alternatief voor een (veel duurdere) bourgogne. De wijn heeft een volle body, is boterachtig met toetsen van citrus, bloemen en zelfs venkel.’