Bar Bristol in Oostende | Zachte prijzen, knappe gerechten

Bar Bristol in Oostende is het soort sympathieke bistro dat iedereen wel in zijn buurt zou willen, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Als de culinaire gidsen het voor het zeggen hadden, zouden we in Oostende het best aan tafel gaan bij dure, gestileerde restaurants met luxeproducten op het menu, zoals Marina, Storm of Savarin. Die zucht naar opperste verfijning gaat evenwel helemaal voorbij aan de nieuwe buurtbistro’s, die het aanspoelen in Oostende zoveel aangenamer maken. Een van de beste adressen in dat miskende genre is Bar Bristol, een toffe plek aan een plein dat uitkijkt op een majestueus bronzen beeld van Leopold I.

Bar Bristol bestaat al ruim dertig jaar, maar kreeg enkele jaren geleden een make-over. Charlotte Arena en Bruce Lybeer – zij is eigenlijk goudsmid, hij sinoloog – hebben net genoeg aan de oude taverne veranderd om er een eigen schwung aan te geven. Met zijn vrolijke luifels aan het terras, blauwe toog, huiselijk aandoende spulletjes en groene zitbanken is Bristol een foodbar waar je met plezier de zon ziet zakken.

Advertentie

Ook de menukaart stemt gelukkig. De jonge chef Tokke Brys – een oudgediende van, onder meer, Superette in Gent en Rebelle in Kortrijk – blijkt volgens het krijtbord zelfs een menu voor 35 euro (drie gangen) in elkaar te boksen: een sympathiek geprijsd aanbod dat je nog maar zelden tegenkomt. Op krijtbord nummer twee staan een paar à-la-cartegerechten met al even zachte prijzen, van een veggie voorgerecht rond butternut en boerenkool (15 euro) tot een ‘bristolé’, de Bristol-versie van een croque-monsieur (18 euro).