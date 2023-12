Beter dan Sergio Herman? Restaurant Inter Scaldes in Nederland

In Kruiningen zet een koppel de gastronomische traditie van Inter Scaldes op hoog niveau voort, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Een Nederlandse topchef? Dan denken we aan Sergio Herman, toch? Maar in Zeeland, amper dertig kilometer van de Belgische grens, is een kok aan de slag gegaan die de eretitel minstens evenveel verdient. Jeroen Achtien heet hij. Dat bijna niemand in België hem kent, is niet zo verwonderlijk. Achtien werkte lang in dienst van Jonnie Boer bij De Librije in Zwolle en verhuisde in 2018 naar Zwitserland. Daar kookte hij op eigen houtje twee Michelinsterren bij elkaar in Sens, een restaurant aan het Vierwoudstedenmeer.

Achtien heeft, samen met zijn vrouw Sanne, Inter Scaldes in Kruiningen overgenomen. Daar kwam ook geld van een vastgoedfonds en de hotelketen Pillows aan te pas, want aan het legendarische restaurant is nog een riant landgoed met een helikopterlandingsplaats verbonden. In een aparte villa met rieten dak zijn twaalf hotelsuites ingericht.

De chef serveert in zijn menu’s een paar van zijn bekroonde Zwitserse creaties.

Inter Scaldes was van 2001 tot begin 2023 synoniem met chef Jannis Brevet en zijn vrouw Claudia: dit was een plek voor topgastronomie. Sinds 2018 had Brevet zelfs drie Michelinsterren achter zijn naam.