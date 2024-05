Bistro Balcón in Mechelen maakt belofte niet waar

De felgekleurde mediterrane bistro Balcón in Mechelen maakt zijn belofte niet waar, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

‘Complexloos genieten in hartje Mechelen. Laat je meeslepen in ons eigenzinnig mediterraans verhaal, waan je aan een zonovergoten kust en geniet van al het dagvers lekkers dat we op je bord toveren.’ Afgaand op de ronkende woorden op de website kunnen we ons niet snel genoeg naar Balcón haasten. Het restaurant is een nieuw Mechels project van Jenny Callens en Ken Verschueren, het koppel achter Tinèlle in het voormalige Predikherenklooster. Voor Balcón hebben ze het deftige decor en de grote gastronomie in het klooster gelaten: wie het voormalige restaurant Magma binnenstapt, wandelt in een zuiderse bubbelbadbistro van fuchsia en felblauw, barokke bloemstukken en een open keuken.

In het volgelopen pand in het stadscentrum is het moeilijk je aan een ‘zonovergoten kust’ te wanen. Het is er druk, de bediening verloopt nerveus. Kan het ‘dagvers lekkers’ – een lange lijst van 24 gerechten om te delen – ons ‘complexloos helpen genieten’? Dat moet lukken. Er staan veel toffe hapjes en verleidelijk klinkende gerechten op de kaart, van bloemkooltempura met sesam (12 euro) tot brandade van kabeljauw met een gepocheerd ei en bouillabaissejus (24 euro).

Uit de witbetegelde pizzaoven die Balcón heeft overgenomen van Magma komt een Turkse pizza met lamsgehakt (17 euro) en lookbrood met Libanese dips (14 euro).

