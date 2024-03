De nieuwe bistro van L’air du temps verrast in elk gerecht

Geen kaaskroket in de nieuwe bistro van L’Air du Temps van chef Sang Hoon Degeimbre. Wél veel verrassingen, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Vertige, San, Anju. Wervelwind Sang Hoon Degeimbre lijkt om de paar jaar wel een nieuw restaurant uit zijn mouw te schudden. Je zou bijna vergeten dat zijn voornaamste project het tweesterrenrestaurant L’Air du Temps is, in een grote witte vierkantshoeve in de velden van Éghezée. In één vleugel van die hoeve heeft de chef vorige maand alweer een nieuwe zaak ge­opend. Die heet gewoon Bistro. Degeimbre opent er alleen ‘s middags de deuren. Zo bevrijdt de brigade van L’Air du Temps zich van de lunch en kan ze zich op de avonddienst focussen.

In Bistro hangen gestileerde blaadjes in vele tinten groen aan het plafond. Grote ramen kijken uit op een tuin. En ook in het menu komt de moestuin van vijf hectare rond de boerderij dichtbij. Bij duif serveert Bistro een jus op basis van honingklaver (36 euro), bij geroosterde wortels komen Oost-Indische kers en biquinho-pepertjes (18 euro). Twee van de acht gerechten zijn vegetarisch: Degeimbre is er de man niet naar om in een bistro gewoon kaaskroketten te serveren.

In één vleugel van zijn tweesterrenrestaurant L’Air du Temps, in een grote witte vierkantshoeve in de velden van Éghezée, opende Sang Hoon Degeimbre vorige maand zijn nieuwe zaak Bistro. © Pieter D'Hoop - www.pdsign.be

Tijdens een van de eerste middagen staat hij zowaar zelf in de open keuken. Toch blijkt dat niet echt de bedoeling: de vaste chef is Benjamin Denis, een oudgediende van Le Cor de Chasse en Couvert Couvert.