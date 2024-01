Hof van Cleve 2.0 getest | "Een buitenkans aan deze prijzen"

Een eigen stijl laat Van Der Veken nog niet zien, maar in zowat elk gerecht weeft hij wel de geraffineerde handtekening van het voormalige driesterrenrestaurant. Bij een coquille is een open ravioli op winterprei afgetopt met pistache, bij lam uit de Lozère geeft een dumpling in een diepe jus een apart accent. Alleen in een al te simpel bord rond kabeljauw met mossel mis je gelaagdheid en wervelende garnituren.