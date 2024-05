Japanse bistro Yoka Tomo in Schaarbeek serveert topgerechten aan zachte prijzen

In restaurant Yoka Tomo in Schaarbeek heeft chef Tomo voldoende aan groenten, eieren en zalm om lekker te koken, proefde culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Soep en een dagschotel, sympathieke prijzen en een vlotte bediening, meer heeft een bistro niet nodig om te scoren. Dat simpel soms goed genoeg kan zijn, heeft ook Tomoyuki Ohara begrepen. De chef opende in het najaar van 2022 in Schaarbeek een izakaya, een Japanse versie van de bistro. Zijn huiselijke gerechten werden in de jongste editie van Michelin beloond met een Bib Gourmand, het label waarmee de gids een sterke prijs-kwaliteitverhouding aanduidt.

Ook zijn decor heeft Tomo simpel gehouden. Wie binnenstapt in het kleine hoekpand, ziet witte muren en krappe tafels, maar gelukkig ook mooie manga-achtige tekeningen van de Brusselse kunstenaar Krump. Achter de houten toog met een bakstenen muur is Tomo zelf druk aan het werk: zijn minieme keuken is piekfijn georganiseerd. De grootste tafel blijkt een discreet Japans geval, verstopt achter een gordijn. Voor we hier mogen aanschuiven, moeten we onze schoenen achterlaten in een rek aan de zijkant.

Achter de houten toog met een bakstenen muur is chef Tomoyuki Ohara zelf druk aan het werk: zijn minieme keuken is piekfijn georganiseerd. © Shannon Rowies