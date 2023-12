La Table de Manon in Durbuy | Helft goedkoper dan andere sterrenzaken

Culinair recensent Jan Scheidtweiler begrijpt waarom ‘Lady Chef of the Year’ Manon Schenck zoveel awards binnenrijft, ondanks wat initiële twijfel.

2023 is het jaar van Manon Schenck, amper 31. Ze kreeg eerst een Michelinster achter haar naam, werd daarna uitgeroepen tot ‘Lady Chef van het Jaar’ en is zopas nog eens door Gault&Millau bekroond voor de prijs-kwaliteitverhouding van haar menu’s. Zoveel lof, dat maakt nieuwsgierig.

La Table de Manon is gevestigd in een villa in een deelgemeente van Durbuy die meer luxe uitstraalt dan je zou associëren met een jonge chef. Er hangt kunst aan de muur en de tafels zijn somptueus gedekt. Zaalverantwoordelijke David Delmas, de ex-man van de chef, draagt een piekfijn pak.

Schenck groeide op in de Elzas. Toch tonen het homarium en de gestileerde kreeftenscharen op een glazen inkomdeur dat ze aan haar jarenlange werkervaring in Bretagne een voorliefde voor de zee heeft overgehouden. Een van de menu’s draait helemaal rond Bretonse kreeft. Dat is opvallend zacht geprijsd (79 euro voor zes gangen). Ook de andere menu’s zijn vaak de helft goedkoper dan in andere sterrenzaken in deze regio: vier gangen voor 48 euro, vijf gangen voor 64 euro.