Nieuwe Japanse bistro Hiro in Antwerpen met zicht op het MAS

De Japanse bistro Hiro aan het Antwerpse Willemdok serveert zowel sushi als smeltende wagyu, schrijft culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Sushi en dashi, sake en tempura. We zijn zo vertrouwd met de Japanse keuken dat ook Belgische chefs er zich aan wagen. In Antwerpen hebben de hippe vogels Thomas Van de Weyer en Bart Huybrechts zopas zelfs een izakaya geopend, een Japanse bistro die het midden houdt tussen een café en een restaurant. We kunnen bij Hiro, net als in Tokio, zowel tempura met een glas bier bestellen als een volledig menu, van sushi tot wagyu.

Met zicht op het MAS en de boten in het Willemdok heeft Hiro ook een toffe ligging te pakken. Binnen heeft het duo Japanse kalligrafie gemixt met Antwerpse tattookunst. Achter de houten toog staat Van de Weyer aan een gloeiende yakiniku: de chef blijkt zelfs een boek geschreven te hebben over de kleine houtskoolgrill die zo typisch is voor de Japanse keuken. Ook de sushiman achter de toog is een ervaringsdeskundige: Prakash Lamichhane maakte al sushi bij onder meer Vis van A. Zaalman Huybrechts is dan weer een drankenfreak. Hij brouwde zijn eigen Bolder-bier en bewaakt hier een knappe sake- en wijnkaart.

Hiro in Antwerpen bewijst dat ook een bistro gerechten kan serveren die gastronomisch hoog scoren. © THE WICKED

Op de uitgebreide kaart met barfoodhapjes staan de onvermijdelijke edamame-boontjes (6 euro), maar ook oester met ponzu (7 euro), een portie tempura (10 euro) en een salade met hijiki-zeewier (7 euro). Een bord karaage, gefrituurde stukjes kippendij (12 euro), vormt een simpel maar goed begin. Het beslag is crunchy, de kip sappig.