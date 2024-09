Restaurant Ander | Intieme eetervaring in hartje Nieuwpoort

Er is slechts één menu en je moet op tijd komen, maar recensent Jan Scheidtweiler was wel onder de indruk van restaurant Ander in centrum Nieuwpoort.

We mogen steeds minder kiezen op restaurant. Dat er bij Ander maar één menu is, is intussen standaard in gastronomieland. Maar in dit kleine restaurant in het centrum van Nieuwpoort mag je ook al niet meer kiezen wanneer je wilt eten. Wie er reserveert, krijgt het verzoek om op een precies uur aanwezig te zijn – 12.30 uur voor de lunch, 19.15 uur voor de avondshift. Een etentje is zo al even strak gepland als een tandartsafspraak.

Natuurlijk snap je wel dat restaurants onze vrijheid inperken om zo zelf hun zaakjes beter te organiseren. Bij Ander blijkt dat Hermien Vermeulen en chef Arno Depoorter bovendien alles met hun tweeën doen: de chef draait zelf de deur open en gaat voor naar het mooie terras achteraan.

In Ander is plaats voor amper 14 gasten. En die zijn vandaag allemaal keurig op tijd. In ruil voor zoveel discipline biedt het jonge koppel een piekfijne eetervaring, met een attente service en gedetailleerde gerechten.

Zo maakt chef Arno – een oudgediende van het driesterrenrestaurant De Librije in Nederland – met confituur van tomaat, broodkrokant en peterseliecrème een originele versie van tomaat-garnaal. De garnalen komen recht van de Nieuwpoortse vissersboot N-86, vertelt het kaartje waarop we het verloop van de maaltijd kunnen volgen. De chef doet ook verrassende dingen met makreel. Zo serveert hij gerookte makreelboter en verwerkt hij de vis in een saus bij een goed op smaak gebrachte aardappelsalade – al mis je daarbij wel een écht stukje vis. Daarna komt de chef met een bloemkool het terras af: de kool is gegaard in de restwarmte van de hout­oven. De diepe, rokerige smaak past wonderwel bij gebakken oesterzwammen, cashewnoten en saus op basis van langgerijpte Groendal-kaas. In een gerecht rond zachtgegaard haantje is het een courgettebloem, gevuld met het vlees van de bout, die voor een originele toets zorgt.