Restaurant Anju in Brussel | Origineel, lekker én betaalbaar

Anju, het Koreaanse restaurant van Sang Hoon Degeimbre, is bijzonder, lekker én betaalbaar, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Kimchi, dat kennen we. Maar bulgogi? Of yukhoe, pajeon en japchae? Voor de gemiddelde Belg is de Koreaanse keuken al even obscuur als het liefdesleven van de bonte specht. Veel kansen om het echte Korea te proeven, zijn er in België niet. Een van de beste plekken is het sympathieke Maru in Brussel, dat met een tafelbarbecue en het ‘hotpotgerecht’ bibimbap al een paar jaar toont hoe apart Koreaanse kost kan zijn.

Gelukkig heeft ook Sang Hoon Degeimbre, bekend van zijn tweesterrenrestaurant L’air du temps in het Waalse Eghezée, het goede idee gehad om een ode te brengen aan de Koreaanse keuken. De chef, geboren in Zuid-Korea, maar als adoptiekind in België beland, haalt de jongste jaren steeds meer inspiratie uit de krachtige, gefermenteerde smaken van Korea. In Anju staat Degeimbre niet zelf achter het fornuis, maar hij bedacht wel het menu vol mooie producten, van oester tot eend. Op de kaart staan veertien gerechten, zoals rundstartaar met peer en sesam (yukhoe, 16 euro), een Koreaanse pannenkoek (pajeon, 12 euro) en glasnoedels met groenten (japchae, 13 euro).

Sharing­gerechten behoren tot de code, al legt de ober uit dat gerechten delen een echte Koreaanse traditie is. © Estelle Parewyck