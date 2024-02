Restaurant Babú in Gent | Betaalbaar comfortfood op hoog niveau

In het vernieuwde Babú in Gent serveert de ploeg achter Hertog Jan comfortfood op hoog niveau, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Sergio Herman doet het met frieten, Yves Mattagne probeert het met wafels. Ook sterrenchefs laten zich af en toe verleiden tot een eigen versie van comfortfood. Gert de Mangeleer en Joachim Boudens – het duo achter het twee­sterrenrestaurant Hertog Jan – gaan voor een remake van de hamburger, al mogen we dat niet zo noemen.

Al sinds 2021 serveren ze in een eenvoudig zaakje in Gent bunners, luchtige broodjes die krokant afgebakken zijn. In Babú, een samentrekking van ‘baked bun’, kreeg die bunner drie vullingen, van een versie die verdacht veel lijkt op een cheese­burger over een broodje met gefrituurde kabeljauw tot een bunner met merguezgehakt.

In het herenhuis in het centrum staan nu planten, degelijke tafels en een lange zitbank met kussens. © Siliquini

Babú begon als pop-up en leidde daarna een bescheiden bestaan. Maar eind vorig jaar gaven de eigenaars van Hertog Jan hun fastcasualrestaurant een upgrade. Gedaan met het basic interieur en de beperkte keuze. In het herenhuis in het centrum, in de studentenbuurt, staan nu planten, degelijke tafels en een lange zitbank met kussens. Ook het servies doet meer denken aan een echt restaurant dan aan een hamburgerhok.