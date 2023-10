Restaurant Béus in Passendale | Mooi en correct geprijsd adresje

Goede medewerkers vinden, dat is dezer dagen blijkbaar een van de grootste pijnpunten in de Belgische horeca. Sommige restaurants houden noodgedwongen de deuren dicht bij gebrek aan personeel.

Maria Moll en Michiel Beuselinck hebben een simpele oplossing voor het probleem bedacht: ze doen gewoon alles met zijn tweeën. Het koppel opende begin dit jaar een huiskamerrestaurant met twintig couverts vlak bij het centrum van Passendale, een dorp dat we kennen voor zijn kaas en zijn oorlogsmonumenten. De gelijkvloerse verdieping van hun rijhuis is helemaal opengewerkt. Met houten latten tegen de muur, spots tegen het plafond en strakke tegels op de vloer is Béus – dialect voor ‘bij ons’ – een hedendaags en gezellig restaurant geworden. In de open keuken staat chef Beuselinck aan een houtskoolgrill.

Advertentie

Moll en Beuselinck werkten bij Hertog Jan, maar in Béus willen ze het simpel houden. © Studio Aliki

Ook al heeft het duo ervaring in sterrenzaken – ze werkten allebei bij Hertog Jan – toch willen ze het in Béus naar eigen zeggen simpel houden. Met een lunch van 28,5 euro ligt de drempel van de huiskamer inderdaad laag. Je kunt hier een bord bouillabaisse (22 euro) en een witte pens van de grill (15,5 euro) eten. Maar op de kleine kaart met vijf voorgerechten en vier hoofdgerechten duiken ook zwezerik, langoustine en kaviaar op: een verleden in de grote gastronomie schud je niet zomaar af.