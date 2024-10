Restaurant Eyckerhof in Bornem | 'In een klassezaak verwacht je iets meer'

De tweede generatie is sinds kort aan zet bij restaurant Eyckerhof in Bornem. De keuken moet nog groeien, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Hoe houd je een monument in stand? Voor Charlotte Debecker en Nicolas Mylle begint dat blijkbaar het best met een nieuw interieur. Aan de buitenkant is Eyckerhof nagenoeg dezelfde witgeverfde hoeve als in 1987, het jaar waarin Ferdy en Ann Debecker hun legendarische zaak begonnen. Maar zodra ze het restaurant begin september overnamen, gaven dochter Charlotte en haar man Nicolas het interieur een make-over. Weg met de rustieke plattelandsstijl. Alleen de haard en een paar balken aan het plafond lijken de operatie overleefd te hebben. Het nieuwe Eyckerhof is strakker en witter. Op een zijwand van de eetzaal staat de naam van Nicolas Mylle, om duidelijk te maken wie de nieuwe chef is.

Opvallend genoeg blijkt er voor de rest niet zoveel veranderd aan het monument. Je eet hier nog altijd op linnen tafellakens en met verzorgd servies. In de bediening verdelen Charlotte Debecker en haar moeder Ann de taken. De kookstijl van Mylle doet denken aan de klassieke handtekening van de voormalige chef: hij pocheert kabeljauw à la nage, werkt een saus op met madera, en serveert koude sabayon en de oldskool tomatendressing antiboise: je merkt dat Mylle hier voor de overname al vier jaar heeft gewerkt.

In restaurant Eyckerhof in Bornem verrast chef Nicolas Mylle met visuele hoogstandjes, maar bespaart hij op luxeproducten. © Tom Corremans

In Eyckerhof 2.0 is het kiezen tussen een menu in vier, vijf of zes gangen (83 euro, 99 euro, 129 euro), eventueel aan te vullen met een signatuurgerecht rond wijting (28 euro) waarmee de jonge chef de finale haalde van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België’. Het zijn prijzen waarvoor je finesse en topproducten mag verwachten. Die finesse zit vooral in de visuele hoogstandjes – een krokant, een ragfijne tartelette. Op producten lijkt de jonge chef wat te besparen – of zouden die door de inflatie te duur geworden zijn? Zo heeft hij in een macaron met rode biet – een klassieke amuse van chef Ferdy – de foie gras vervangen door gerookte kip. Ook in de rest van het menu zijn luxeproducten schaars: Mylle doet mooie dingen met rundstartaar en tomaat met burrata, maar in een klassezaak verwacht je iets meer.

Die klasse duikt op in een knap bord waarin kabeljauw in een heerlijke consommé zwemt. Ook de gevulde kwartel, met een diepe jus en een bereiding van de bout in een rolletje gepofte sjalot is topwerk. Het nieuwe Eyckerhof overtuigt nog niet helemaal, al proef je de ambitie.