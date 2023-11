Restaurant Graanmarkt 13 in Antwerpen | Heimwee naar Seppe Nobels

Het is stil in de kelder van Graanmarkt 13. De bovenverdiepingen van het prachtige herenhuis in het historische centrum van Antwerpen brengen nog altijd hulde aan mode en design, maar de plek waar ruim tien jaar lang culinaire vernieuwing heerste, ligt er zielloos bij. Zou dat de schaduw zijn van Seppe Nobels, de beroemde chef die hier in 2021 stopte om eigen projecten op te zetten?