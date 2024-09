Restaurant Jacobin in Brugge | 'Sommige borden zijn amper een gerecht te noemen'

De chef achter Jacobin in Brugge heeft er zijn tijd voor genomen, maar hij mag trots zijn op het resultaat. Culinair recensent Jan Scheidtweiler komt terug.

De keuken kent soms late roepingen. Eigenlijk is Carl Van Oyen (41) slager. Hij rolde pas op zijn 29ste de horeca in, eerst via een opleiding, daarna als kok in De Karmeliet en Pure C. Toch duurde het nog tot dit voorjaar voor hij zijn eigen restaurant opende. De chef had Jacobin al gepland in 2018, maar de coronapandemie, vergunningen en verbouwingen deden de jaren voorbijglijden.

Wie binnenstapt in dit kleine pand met zijn trapgevel uit de zestiende en zeventiende eeuw – de naam is een Franse verwijzing naar de predikheren die in deze buurt een klooster hadden – snapt waarom het allemaal wat langer duurde. De houten balken in het plafond getuigen nog van een ver verleden, voor de rest lijkt het hier allemaal grondig hertimmerd. De open deur laat een glimp van de keuken zien, aan de bar wacht een uitnodigende toog.

Chef Carl Van Oyen houdt het bij vijftien simpele borden om te delen. © Ilse Van Oyen

Zou het met zijn leeftijd te maken hebben, de maturiteit die met de jaren komt? Van Oyen verliest zich alleszins niet in ingewikkelde gerechten met ditjes en datjes. De chef houdt het bij vijftien simpele borden om te delen, van gegratineerde oesters (12,9 euro voor twee) tot een dame blanche (12 euro). Wie het wat uitgebreider wil – een aardappelbereiding, een slaatje – moet bijbetalen; zelfs voor brood rekent Jacobin drie euro extra.

Sommige borden zijn eigenlijk amper een gerecht te noemen – bij een royale portie succulente wilde-eendenborst (42 euro) liggen gewoon wat blokjes rode biet en een blaadje eikensla. Toch is dat gerecht door de mooie gaartijd en de kwaliteit van het vlees een van de hoogtepunten van de avond. Een meer bewerkte bereiding van gravlax van zalm, komkommer, karnemelk en braambes (16 euro) valt dan weer tegen: je verwacht een bord met friszure accenten en vis die hoog op smaak is, maar in realiteit is het allemaal wat vlak en braaf. Flinke stukken geroosterde spitskool met een citrusdressing en zonnebloempitten (14 euro) zijn dan weer helemaal prima. De kool lijkt lang in een oven op lage temperatuur gezeten te hebben, zo boterzacht is ze. Ook grof gemalen rundstartaar (22 euro) met een ansjovismayonaise biedt veel eetplezier.