Restaurant Komaf in Wommelgem | Sterke gerechten, landelijke luxe

Niet alle gerechten zijn zo origineel. Als voorgerecht duikt in ponzu gemarineerde hamachi op, een vis die ondertussen in zowat elk gastronomisch menu zit. Toch weet de chef er met blokjes gerookte paling meerwaarde aan te geven. Bij een stevig gerecht rond wilde eend komt een herfstige garnituur van schorseneer en veenbes. Belper Knolle-kaas over het vlees schaven, dat had niet gemoeten, maar het toont wel dat we met een genereuze chef te maken hebben. Komaf is een knap restaurant waar je overal de zorg ziet om het goed te doen: een verademing in moeilijke tijden.