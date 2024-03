Restaurant La Général in Brussel | Betaalbaar Mexicaans eten

Restaurant La Général in Elsene brengt warme Mexicaanse smaken tegen zachte prijzen, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Tortilla’s en tequila, maïs en bonen. Van de Mexicaanse keuken kennen we eigenlijk alleen maar de clichés. Gelukkig biedt een recente golf nieuwe restaurants in Brussel de kans die intrigerende wereld beter te leren kennen. Zo kunnen we in het hippe Hoxton-hotel guacamole en taco’s eten. In Elsene brengt het al even hippe Vérigoud authentiek aandoende gerechten als cochinita pibil, de Mexicaanse pulled pork.

Lees meer Sergio Herman is terug met exclusief nieuw restaurant PrivéPrivée

Advertentie

En sinds september vorig jaar kunnen we terecht bij La Général, ook al in Elsene. Amandine Darmstaedter brengt er haar versie van de ‘cantina’, een plek die het midden houdt tussen een bar en een restaurant. De chef is een ervaringsdeskundige: ze is geboren in België, maar werkte jarenlang in de betere Mexicaanse keukens. Voor ze hier met haar eigen project begon, was ze consultant bij Vérigoud.

Met zijn grote bar en dicht op elkaar staande tafels is La Général een bruisende, lawaaierige plek. Schilderijen vol kleur en een zeemeermin aan de muur hebben de cantina Mexicaanse warmte ingeblazen.

Chef Amandine Darmstaedter brengt in restaurant La Général haar versie van de ‘cantina’, een plek die het midden houdt tussen een bar en een restaurant. © Tribe Agency