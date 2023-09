Restaurant La Ligne Rouge, Hoeilaart | Ambitie proef je (nog) niet

Ook Guillaume Desart beoefent de ‘nouvelle cuisine classique’, lezen we op de site van La Ligne Rouge, het restaurant dat sinds de zomer verhuisd is naar Hoeilaart. De chef stapt daarbij in grote schoenen. Hij volgt Benjamin Laborie op, de Fransman die de eerste versie van La Ligne Rouge, in Lasne, al een ster had bezorgd met gerechten die een klassieke basis koppelden aan finesse en inventiviteit. Zal Desart dat ook doen?